Dopo un focolaio di epatite A a Napoli, sono stati segnalati nuovi casi anche nella provincia di Latina. L'infezione si trasmette principalmente attraverso il consumo di cibi o acqua contaminati. I sintomi includono affaticamento, nausea, perdita di appetito e ittero. Il periodo di incubazione del virus varia da 15 a 50 giorni.

Quali sono i cibi a rischio e come si trasmette il virus Hav, di cui si è registrato un focolaio anche in provincia di Latina Che cos'è l'Epatite A e come si manifesta? Quali sono i sintomi e i rischi? Dopo il focolaio registrato a Napoli, l'allarme è arrivato anche nella provincia di Latina. L'Epatite A è un'infezione del fegato contagiosa causata dal virus Hav. Si tratta di una patologia che si trasmette per via oro-fecale. Il contagio avviene principalmente ingerendo acqua o cibi contaminati o attraverso contatti stretti e rapporti sessuali con persone infette. Gli alimenti a rischio sono molluschi crudi o poco cotti, ma anche verdura e frutti di bosco contaminati sebbene non siano considerate fonti comuni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Epatite A: sintomi, contagio e incubazione del virus

Articoli correlati

Boom di casi di Epatite A in Campania: “Diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi 10 anni”. Sintomi, cibi a rischio e cosa fare per evitare il contagioLa Campania sta affrontando un picco preoccupante di casi di epatite A, saliti a quota 133.

Casi di Epatite A a Napoli, virus trovato in alcuni allevamenti flegrei: l'ipotesi sull'inizio del contagioUn mese e mezzo fa, in una produzione di cozze e ostriche nelle zone di Bacoli, Varcaturo e Nisida, era stato trovato il virus dell’epatite A.

Epatite A: i segni che non devi ignorare

Contenuti e approfondimenti su Epatite A sintomi contagio e...

Temi più discussi: Epatite A: i segnali del fegato da non ignorare dopo un viaggio o una cena fuori; Allarme epatite A in Campania, 51 ricoveri. I sintomi e come avviene il contagio; Allarme epatite A in Campania, i casi sono 133. Quali sono i sintomi e come si trasmette; Epatite A in Campania, boom di casi non solo a Napoli: malattia e sintomi.

Epatite A, come avviene il contagio e come riconoscere i sintomiLa Campania è alle prese con un numero elevato di casi di epatite A: sono 133 quelli registrati finora. La Regione ha rafforzato i controlli sulla filiera dei molluschi e le misure di prevenzione. E ... repubblica.it

Epatite A: le cause, i sintomi, i trattamenti possibili. E che cosa la differenza dall'epatite B e dall'epatite CPuò avere una lunga incubazione, con sintomi non sempre evidenti. Il virus dell'epatite A comporta un'infiammazione del fegato e l'origine avviene in svariate condizioni. Ecco tutto quello che c'è da ... vanityfair.it

Italia Due. . CRONACA. CASI DI EPATITE A IN BASILICATA: CONTRATTA FUORI REGIONE - facebook.com facebook