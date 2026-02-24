Ersu il governo Schifani sceglie Alberto De Luca presidente

Il governo Schifani ha deciso di nominare Alberto De Luca come nuovo presidente dell’Ersu, a causa della necessità di rinnovare la gestione dell'ente. La scelta arriva dopo un incontro tra i membri della giunta e l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che ha presentato la proposta. De Luca assume ora un ruolo chiave nella gestione delle risorse destinate agli studenti universitari nei tre principali atenei siciliani. La nomina sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina. A presiedere il consiglio di amministrazione dell'Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano; a Catania va, invece, Salvatore Santamaria; a Messina Alberto De Luca. De Luca è esponente di Destra vicino a Fratelli d'Italia. Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell'Ars.