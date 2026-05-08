Al via i festeggiamenti per il 176° anniversario del prodigio della Madonna della Misericordia

A Rimini si stanno per aprire i festeggiamenti in occasione del 176° anniversario del riconoscimento della Madonna della Misericordia come Patrona della città. Le celebrazioni si svolgeranno presso il Santuario della Madonna della Misericordia, situato in Santa Chiara, e prevedono un calendario di eventi che coinvolgeranno la comunità locale. La ricorrenza viene celebrata con diverse iniziative religiose e culturali nel rispetto delle tradizioni.

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La città di Rimini si prepara a onorare la sua Patrona, la Madonna della Misericordia, con un ricco programma di celebrazioni presso il Santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara. Il 2026 segna il 176° anniversario del prodigio del movimento degli occhi del quadro miracoloso.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Madonna della Pace, festeggiamenti e lavori al Santuario dell’AnnunziataLavori in corso al Santuario dell’Annunziata per restituire splendore a un luogo simbolo della storia e della devozione cittadina. La storia della Madonna della Misericordia diventa un’opera corale per i suoi 500 anniPetriolo, 13 aprile 2026 - Una ricerca ha portato al ritrovamento di documenti inediti che riscrivono la storia del castello nel XV secolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Diocesi: Rimini si prepara a celebrare la sua patrona, al via i festeggiamenti per il 176° anniversario del prodigio della Madonna della Misericordia; Rimini celebra la sua Patrona: al via i festeggiamenti per il 176° anniversario del prodigio della Madonna della Misericordia; Dall’1 all’11 maggio torna la Festa della Madonna del Bosco al Santuario di Imbersago; Mazara del Vallo, al via da giovedì i festeggiamenti per Santa Gemma. Rimini: al via i festeggiamenti per il 176° anniversario del prodigio della Madonna della MisericordiaLa città di Rimini si prepara a onorare la sua Patrona, la Madonna della Misericordia, con un ricco programma di celebrazioni presso il Santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara. Il 2 ... mediterranews.org Diocesi: Rimini si prepara a celebrare la sua patrona, al via i festeggiamenti per il 176° anniversario del prodigio della Madonna della MisericordiaLa città di Rimini si prepara a onorare la sua patrona, la Madonna della Misericordia, con un ricco programma di celebrazioni presso il santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara. Il 2 ... agensir.it Inizia oggi il Triduo in onore della Madonna della Misericordia in preparazione alla Festa di Sabato 9 Maggio nella Parrocchia omonima, Bisceglie. - facebook.com facebook