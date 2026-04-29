Madonna della Pace festeggiamenti e lavori al Santuario dell’Annunziata

Al Santuario dell’Annunziata si stanno svolgendo lavori di restauro mentre si avvicinano i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. Le operazioni riguardano interventi di manutenzione e recupero degli elementi architettonici e decorativi della chiesa, che rappresenta un punto di riferimento storico e religioso per la comunità locale. Le celebrazioni religiose sono programmate nelle prossime settimane, in concomitanza con il completamento delle opere di ristrutturazione.

Lavori in corso al Santuario dell’Annunziata per restituire splendore a un luogo simbolo della storia e della devozione cittadina. Ma mentre il cantiere va avanti, cresce l’attesa e anche qualche interrogativo su come si svolgeranno le imminenti celebrazioni in onore della Madonna della Pace. I festeggiamenti, non si fermano: in queste ore è in corso un confronto tra il Santuario e la Soprintendenza per definire i dettagli organizzativi. Al momento il Santuario di mattina resta chiuso per lavori e riapre alle 17.00. Sarà così anche nel corso dell’ottavario fatta eccezione per i giorni di processione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Madonna della Pace, festeggiamenti e lavori al Santuario dell’Annunziata Madonna della Pace, festeggiamenti e lavori al Santuario dell'Annunziata Notizie correlate Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan scelto per i festeggiamenti a GiuglianoSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di... Leggi anche: Santuario dell’Annunziata, partiti i lavori PNRR: restauro e cantieri fino a giugno Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SIENA: IL 5/5 LA FESTA DELLA MADONNA DELLA ROSA A MARCIANO; Eventi segnalati dai Comuni; La Madonna Pellegrina di Fatima arriva a Merate: due settimane di eventi e celebrazioni; Bertinoro in festa per la sua Patrona: torna la solennità della Madonna del Lago. Festeggiamenti Madonna della Pace 2026: le bambine del volo, gli artisti ed il programmaUn’intera comunità pronta a ritrovarsi, unita da uno sguardo condiviso e da un’unica, profonda emozione. Hanno preso ufficialmente il via domenica 12 aprile, alle ore 16:00, presso il Santuario Maria ... internapoli.it Torna la Fiera Madonna della Pace a CentobuchiCome consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera a propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti ... rivieraoggi.it Torna la Fiera “Madonna della Pace” a Centobuchi - facebook.com facebook Pinturicchio Madonna della Pace dettaglio A dopo x.com