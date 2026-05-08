Al via gli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere San Paolo

Nei prossimi giorni, nel quartiere San Paolo di Sansepolcro, inizieranno i lavori di riqualificazione dei principali percorsi pedonali. L’intervento prevede interventi di sistemazione e miglioramento delle vie dedicate ai pedoni, con l’obiettivo di rendere più sicuri e accessibili i percorsi principali. La riqualificazione coinvolgerà le strade più frequentate dai residenti e dai visitatori, con l’intento di favorire una mobilità più ordinata e confortevole nel quartiere.

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Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dei principali percorsi pedonali del quartiere San Paolo a Sansepolcro. Un intervento finalizzato a migliorare l’accessibilità e la sicurezza della mobilità urbana, con particolare attenzione ai collegamenti verso il centro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Al via i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone della cittàPrende il via dal 20 aprile il primo di una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali programmati dal Comune... Leggi anche: Città Alta, 210mila euro per la riqualificazione di strade e percorsi pedonali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via gli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere San Paolo; Piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 10 maggio; Perché il parco di via San Paolo è finito ma ancora chiuso | FOTO e VIDEO; Lavori: ecco la mappa degli interventi sulle strade che iniziano questa settimana. Al via gli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere San PaoloPrenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dei principali percorsi pedonali del quartiere San Paolo a Sansepolcro. Un intervento finalizzato a migliorare l’accessibilità e la ... arezzonotizie.it Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzioneArezzo, 30 marzo 2026 – Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzione. Investimento da 350mila euro per le strade di Camucia e per la frazione di ... lanazione.it Guido Reni. San Pietro e San Paolo x.com Fondazione Compagnia di San Paolo da anni rende possibili incontri e laboratori per bambine e bambine, al Salone del Libro. Qui vi raccontiamo alcuni eventi curati dalla Fondazione. Il programma completo è online. Potete acquistare il vostro biglietto q facebook