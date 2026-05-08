Al via gli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere San Paolo

Da arezzonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni, nel quartiere San Paolo di Sansepolcro, inizieranno i lavori di riqualificazione dei principali percorsi pedonali. L’intervento prevede interventi di sistemazione e miglioramento delle vie dedicate ai pedoni, con l’obiettivo di rendere più sicuri e accessibili i percorsi principali. La riqualificazione coinvolgerà le strade più frequentate dai residenti e dai visitatori, con l’intento di favorire una mobilità più ordinata e confortevole nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dei principali percorsi pedonali del quartiere San Paolo a Sansepolcro. Un intervento finalizzato a migliorare l’accessibilità e la sicurezza della mobilità urbana, con particolare attenzione ai collegamenti verso il centro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

Al via i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone della cittàPrende il via dal 20 aprile il primo di una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali programmati dal Comune...

Leggi anche: Città Alta, 210mila euro per la riqualificazione di strade e percorsi pedonali

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Al via gli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere San Paolo; Piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 10 maggio; Perché il parco di via San Paolo è finito ma ancora chiuso | FOTO e VIDEO; Lavori: ecco la mappa degli interventi sulle strade che iniziano questa settimana.

san paolo al via gli interventiAl via gli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere San PaoloPrenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dei principali percorsi pedonali del quartiere San Paolo a Sansepolcro. Un intervento finalizzato a migliorare l’accessibilità e la ... arezzonotizie.it

Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzioneArezzo, 30 marzo 2026 – Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzione. Investimento da 350mila euro per le strade di Camucia e per la frazione di ... lanazione.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.