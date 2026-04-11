Al via i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone della città

Dal 20 aprile sono iniziati i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone di Rimini. L’intervento, promosso dal Comune, prevede interventi sui camminamenti e sui percorsi pedonali in diverse aree della città. Le attività sono state avviate con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle vie dedicate ai pedoni e sono previste proseguire nei mesi successivi con interventi in altre zone.

Prende il via dal 20 aprile il primo di una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali programmati dal Comune di Rimini per i prossimi mesi in diverse aree della città. I lavori, finanziati dall'Amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Riqualificazione di corso Garibaldi e piazza della Repubblica, stop ai nuovi dehors fino al termine dei lavoriIl provvedimento, deciso dalla Giunta comunale, comprende anche un tratto specifico di corso Mazzini. Frosinone, lavori stradali: cambia la viabilità in diverse zone della cittàNuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire lavori di manutenzione stradale e ripristino della segnaletica. Sydney's newest park, the Crusher Plant Precinct tour in Hornsby, New South Wales, Australia Temi più discussi: Al via i lavori in via Ferraris: sicurezza e percorsi pedonali; Strada Vico Alto, al via i lavori di riqualificazione; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Via Roma, al via i lavori di riqualificazione a Pino Torinese. Strada Vico Alto, al via i lavori di riqualificazioneSIENA. Il Comune di Siena informa che partiranno da lunedì 13 aprile i lavori di riqualificazione e sostituzione della pavimentazione stradale Cantiere in due fasi a partire da lunedì 13 aprile ... ilcittadinoonline.it Papanice, proseguono i lavori di riqualificazione in via delle GinestreCROTONE – Riprenderanno stamattina i lavori di riqualificazione del quartiere Papanice con l’intervento delle acque bianche in via delle Ginestre. A comunicarlo è Antonio Megna, ufficiale di Governo c ... ilcrotonese.it È stata indetta la gara per i lavori di ristrutturazione e recupero dei tre casali storici che si trovano all’interno del Parco Volusia a Grottarossa. La procedura si concluderà entro la fine del mese di aprile e sarà presentato alla cittadinanza il progetto definiti - facebook.com facebook Per lavori programmati sulla linea, dalle ore 23:00 dell'11/04/2026 alle ore 06:00 del 12/04/2026 i seguenti treni effettuano fermata a LASTRA A SIGNA anziché SIGNA: * 18328 (SIENA-FIRENZE) * 18339 (FIRENZE-LIVORNO) * 18251 (FIRENZE-PISA) * 1825 x.com