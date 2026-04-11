Al via i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone della città

Da riminitoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 aprile sono iniziati i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone di Rimini. L’intervento, promosso dal Comune, prevede interventi sui camminamenti e sui percorsi pedonali in diverse aree della città. Le attività sono state avviate con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle vie dedicate ai pedoni e sono previste proseguire nei mesi successivi con interventi in altre zone.

Prende il via dal 20 aprile il primo di una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali programmati dal Comune di Rimini per i prossimi mesi in diverse aree della città. I lavori, finanziati dall'Amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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