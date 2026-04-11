Città Alta 210mila euro per la riqualificazione di strade e percorsi pedonali

La Giunta comunale ha approvato un progetto per la riqualificazione di strade, scalette, piazze e percorsi pedonali in Città Alta. L’intervento prevede un investimento totale di 210mila euro e riguarda lavori di miglioramento e sistemazione di diverse aree del centro storico. La progettazione riguarda principalmente interventi di manutenzione e rinnovo delle infrastrutture urbane, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici nel quartiere.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo agli “ Interventi di riqualificazione di strade, scalette, piazze e percorsi pedonali in Città Alta – anno 2025”, per un investimento complessivo pari a 210.000 euro. L’intervento riguarda in particolare alcuni tratti di camminamenti e strade di Città Alta – via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale – dove sono previste opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle pavimentazioni storiche. Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su porzioni stradali e pedonali che presentano condizioni di degrado avanzato, con pavimentazioni in acciottolato e percorsi in pietra ammalorati, sconnessi o mancanti, che rendono difficoltoso e potenzialmente pericoloso il passaggio per pedoni e veicoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Al via i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in quattro zone della cittàPrende il via dal 20 aprile il primo di una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali programmati dal Comune... I progetti per San Miniato: "Strade, percorsi pedonali e parcheggi più grandi"Con il Cencione che ancora attende il ripristino degli ascensori, l’amministrazione annuncia che punta a creare anche spazi per la sosta.