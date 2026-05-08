Domani sera alle 21, il teatro comunale di Montecarotto ospita l’ultimo appuntamento della stagione di prosa ‘L’ora del teatro’. L’evento è organizzato dal Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con il Comune e altre realtà locali. La serata conclude un ciclo di spettacoli che si sono svolti nel corso dell’anno, coinvolgendo diversi artisti e pubblico della zona. La rappresentazione rappresenta anche un momento di inclusione e partecipazione comunitaria.

Montecarotto (Ancona), 8 maggio 2026 – Domani (ore 21), il teatro comunale di Montecarotto ospita l’atto conclusivo della stagione di prosa ‘L’ora del teatro’, curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con il Comune e diverse realtà del territorio. In scena andrà ‘Open Mic. Solo per comici, stravaganti e guerrieri’, uno spettacolo che rappresenta il punto d’arrivo del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi – Asp Ambito IX, realizzato insieme al dipartimento di Salute Mentale dell’Ast Ancona, Cooss Marche e la rassegna Malati di Niente. La regia e la conduzione sono affidate a Gianfrancesco Mattioni e Arianna Baldini, che guidano un gruppo di undici attori, tra professionisti e amatori, pronti a sfidare le convenzioni del palcoscenico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al teatro comunale di Montecarotto domani va in scena l'inclusione

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