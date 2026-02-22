Al teatro degli Unanimi Domani va in scena ’Il Misantropo’ di Moliere

Al teatro degli Unanimi, il pubblico si prepara a vedere ‘Il Misantropo’ di Moliere, portato in scena per il grande afflusso di spettatori. La causa è l’alta richiesta di spettacoli di teatro classico, che ha riempito le precedenti rappresentazioni con attori come Paolo Rossi e Ugo Dighero. La compagnia teatrale annuncia che lo spettacolo sarà una versione fedele, con un cast di attori locali. La rappresentazione si svolgerà domani sera, attirando molti appassionati della commedia.

© Lanazione.it - Al teatro degli Unanimi. Domani va in scena ’Il Misantropo’ di Moliere

ARCIDOSSO Dopo i recenti tutto esaurito con Paolo Rossi e Ugo Dighero, la stagione 20252026 dei Teatri d’Amiata prosegue con un grande classico della drammaturgia europea. Domani alle 21 il sipario del Teatro degli Unanimi si alzerà su " Il Misantropo " di Molière, commedia brillante e sorprendentemente attuale. Capolavoro del teatro del Seicento, "Il Misantropo" mette al centro la figura di Alceste, uomo incapace di scendere a compromessi con l’ipocrisia e le convenzioni sociali. Tra dialoghi serrati, ironia pungente e verità scomode, l’opera racconta dinamiche relazionali che parlano ancora al presente: maschere, finzioni e fragilità nei rapporti umani diventano materia viva sulla scena, in una rilettura capace di coinvolgere il pubblico di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Il misantropo da Molière in scena al VerdiIl Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà il 16 dicembre la rappresentazione di “Il misantropo” di Molière, prodotta dalla compagnia Catalyst. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatri d’Amiata: lunedì 23 febbraio al Teatro degli Unanimi di Arcidosso Il Misantropo. In scena il capolavoro di Molière, commedia brillante e attualissima. Matinée per le scuole martedì 24 febbraio; Al teatro degli Unanimi. Domani va in scena ’Il Misantropo’ di Moliere; Il Misantropo di Molière al Teatro degli Unanimi di Arcidosso: un classico della commedia brillante e attualissima; Chianciano: concluso con grande successo il Festival della Canzone d’Amore – Premio San Valentino, tenutosi al Teatro Caos. Teatro degli Unanimi, si riparte. Sei spettacoli in programmaSi accendono di nuovo i riflettori sul palco del Teatro degli Unanimi: dal primo novembre al 13 dicembre va in... Si accendono di nuovo i riflettori sul palco del Teatro degli Unanimi: dal primo ... lanazione.it Teatro Unanimi. L’Autunno porta le risateProsegue la rassegna ’Autunno a Teatro’ sul palco del teatro degli Unanimi di Arcidosso, con un nuovo appuntamento all’insegna del teatro brillante. Sabato alle 21.15, sarà la volta della compagnia ... lanazione.it TEATRO STABILE, DAL COMUNE 957.000 EURO La Giunta comunale di Bolzano ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026 del Teatro Stabile di Bolzano, concedendo all’ente un contributo ordinario pari a 957.000 euro. La decisione è contenu - facebook.com facebook