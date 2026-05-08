Al San Giovanni di Dio hanno salvato mia figlia | il racconto di una madre e l’eccellenza della diabetologia pediatrica

Una madre ha condiviso con AgrigentoNotizie la sua esperienza presso il reparto di diabetologia pediatrica dell’ospedale San Giovanni di Dio. La donna ha raccontato che, grazie all’intervento tempestivo dei medici, sua figlia adolescente è stata salvata. Ha precisato che se non fosse stata trattata in modo rapido, la ragazza avrebbe rischiato la vita. La testimonianza evidenzia la prontezza e la competenza degli operatori sanitari coinvolti.

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“Se avessimo perso anche soltanto mezz’ora, mia figlia sarebbe morta”. È il racconto, ancora segnato dalla paura ma anche dalla riconoscenza, di una madre che ha deciso di raccontare ad AgrigentoNotizie una storia di “buona sanità” che rigurda la figlia adolescente. La donna, un'insegnante.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Hanno salvato mia madre”: figlia di paziente scrive lettera di ringraziamento al reparto di ChirurgiaUn'altra storia di sanità che funziona, fatta di professionalità, tempestività e umanità. San Giovanni di Dio polo d’eccellenza: le nuove procedure endoscopiche dimezzano i tempi di degenzaFIRENZE – L’ospedale San Giovanni di Dio si consolida come polo d’eccellenza per le malattie dell’apparato digerente, introducendo procedure... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grazie mamma: la Coralità Viucese in concerto nel Duomo di San Giovanni sabato 9 maggio; Inaugurato alla presenza del sindaco e dell'assessore allo sport il nuovo complesso sportivo di San Giovanni; Asfalto anche nel litorale costiero, venerdì 8 maggio via all'intervento di bitumazione nella via San Giovanni; Primavera al Museo 2026, domani una conferenza su Giovanni da San Giovanni. Prova a rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni: denunciato 25enneLa polizia ha denunciato un 25enne per tentato sequestro di minore. L’uomo, nel pomeriggio del 7 maggio, avrebbe provato a rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni (Milano ... fanpage.it Sesto San Giovanni, 25enne con problemi psichici tenta di rapire un bambino di 10 anni al supermercato. Poi si arrampica sul monumento in piazza DuomoA dare l'allarme la cassiera, poi l'inseguimento fuori dal punto vendita. Il giovane, cittadino svizzero con origini kosovare, è stato fermato dalla polizia, poi rilasciato. E nella notte il gesto fol ... milano.corriere.it Telesveva. . San Giovanni Rotondo, il corpo di San Pio scortato dal cardinale Parolin e da migliaia di fedeli nel giorno del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza. “Giornata unica e indimenticabile” #puglia #foggia #sangiovannirotondo #padre - facebook.com facebook