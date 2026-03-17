San Giovanni di Dio polo d’eccellenza | le nuove procedure endoscopiche dimezzano i tempi di degenza

Da corrieretoscano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze ha introdotto nuove procedure endoscopiche che riducono la durata della degenza dei pazienti. Queste tecniche, ormai operative nel reparto, permettono di trattare le patologie in tempi più brevi rispetto al passato. La riorganizzazione mira a migliorare l’efficienza delle cure e ad offrire ai pazienti un percorso meno invasivo.

FIRENZE – L’ospedale San Giovanni di Dio si consolida come polo d’eccellenza per le malattie dell’apparato digerente, introducendo procedure endoscopiche di ultima generazione capaci di sostituire la chirurgia tradizionale con interventi mininvasivi, privi di incisioni esterne e caratterizzati da tempi di recupero dimezzati. I nuovi traguardi clinici. Il presidio fiorentino ha recentemente celebrato il successo della sua prima procedura POEM (miotomia endoscopica perorale) eseguita senza complicanze. Si tratta di una tecnica avanzata per curare l’acalasia, patologia che ostruisce il passaggio degli alimenti nell’esofago. Questa novità va ad... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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