Hanno salvato mia madre | figlia di paziente scrive lettera di ringraziamento al reparto di Chirurgia

Da agrigentonotizie.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha scritto una lettera per ringraziare il reparto di chirurgia di un ospedale di Licata, raccontando come la professionalità, la tempestività e l’attenzione umana dell’équipe abbia contribuito a salvare la vita di sua madre. La testimonianza mette in luce il lavoro quotidiano di medici e infermieri, che si sono presi cura del paziente durante il percorso di cura. La lettera è stata pubblicata come esempio di buona pratica nel sistema sanitario.

Un'altra storia di sanità che funziona, fatta di professionalità, tempestività e umanità. A raccontarla è una donna che ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento all’equipe medico-infermieristica del reparto di chirurgia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dopo il percorso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Ospedale del Mare, 89enne ricoverata d’urgenza. La figlia: "Vi racconto come hanno salvato mia madre"Ricoverata d’urgenza a 89 anni per un drastico calo dell’emoglobina, viene stabilizzata con due trasfusioni e in pochi giorni si arriva alla diagnosi...

Busto Arsizio: Lettera di ringraziamento al reparto Malattie Infettive, un’umanità oltre la cura per Alberto Meda.Busto Arsizio, un Reparto di Malattie Infettive al Cuore della Comunità: Quando la Cura si Tinge di Umanità La città di Busto Arsizio, vivace centro...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Hanno salvato mia madre: figlia di paziente scrive lettera di ringraziamento al reparto di Chirurgia; Salvato dall’emorragia, ma ora chiede i danni: Ho rischiato di morire.

Trova facilmente notizie e video collegati.