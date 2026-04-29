Hanno salvato mia madre | figlia di paziente scrive lettera di ringraziamento al reparto di Chirurgia

Una donna ha scritto una lettera per ringraziare il reparto di chirurgia di un ospedale di Licata, raccontando come la professionalità, la tempestività e l’attenzione umana dell’équipe abbia contribuito a salvare la vita di sua madre. La testimonianza mette in luce il lavoro quotidiano di medici e infermieri, che si sono presi cura del paziente durante il percorso di cura. La lettera è stata pubblicata come esempio di buona pratica nel sistema sanitario.

Un'altra storia di sanità che funziona, fatta di professionalità, tempestività e umanità. A raccontarla è una donna che ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento all’equipe medico-infermieristica del reparto di chirurgia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dopo il percorso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ospedale del Mare, 89enne ricoverata d’urgenza. La figlia: "Vi racconto come hanno salvato mia madre"Ricoverata d’urgenza a 89 anni per un drastico calo dell’emoglobina, viene stabilizzata con due trasfusioni e in pochi giorni si arriva alla diagnosi... Busto Arsizio: Lettera di ringraziamento al reparto Malattie Infettive, un’umanità oltre la cura per Alberto Meda.Busto Arsizio, un Reparto di Malattie Infettive al Cuore della Comunità: Quando la Cura si Tinge di Umanità La città di Busto Arsizio, vivace centro... Altri aggiornamenti Si parla di: Hanno salvato mia madre: figlia di paziente scrive lettera di ringraziamento al reparto di Chirurgia; Salvato dall’emorragia, ma ora chiede i danni: Ho rischiato di morire.