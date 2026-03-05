Nadia Battocletti si è imposta come la migliore al mondo nei 10.000 metri, conquistando il primo posto nel ranking internazionale. La atleta ha iniziato la stagione con una vittoria importante, che le consente di ottenere un riconoscimento ufficiale. Ora si prepara alla prossima sfida a Torun, dove dovrà difendere il suo primato e affrontare le prossime competizioni.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si presenterà con grandi ambizioni alla rassegna iridata, cimentandosi su una distanza sprint per le sue corde, ma in cui ha tutte le carte in regola per potersi distinguere e puntare a un riscontro di spessore. La trentina non era solita impegnarsi nella stagione in sala, ma ha deciso di impegnarsi in questa avventura e dall’alto della sua notevole caratura tecnica può ambire a ogni traguardo. D’altronde stiamo parlando della numero 1 del mondo sui 10.000 metri in base al ranking stilato da World Atletics: Nadia Battocletti svetta in testa alla classifica di specialità con 1.334 punti, la media dei riscontri conseguiti nelle due migliori prestazioni prese in considerazione negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti regina dei 10.000 metri: numero 1 al mondo! L’incoronazione del ranking, ora la sfida Torun

Nadia Battocletti in testa al World Cross Tour! La migliore al mondo nelle campestri, ora il CampaccioNadia Battocletti svetta in testa alla classifica generale del World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla...

Selinunte incorona la sua Regina: sesto titolo italiano per Nadia BattoclettiNadia Battocletti chi se non lei? La fuoriclasse del mezzofondo mondiale ha vinto il sesto titolo italiano di cross in occasione della 'Festa del...

Approfondimenti e contenuti su Nadia Battocletti.

Temi più discussi: Nadia Battocletti e i fratelli Zoghlami campioni italiani di Cross a Selinunte; I risultati della Festa del Cross 2026 a Selinunte; Campionati italiani di cross 2026: a Selinunte Zoghlami profeta in patria e Battocletti fa sei; ATLETICA Selinunte: Trionfo campano alla Festa del Cross.

Nadia Battocletti, altro record italiano a Madrid: eguaglia quello dei 1500 indoor di Marta Zenoni. Ok SimonelliNadia Battocletti a Madrid debutta indoor firmando il settimo record italiano personale, eguagliando lo stesso tempo sui 1500 ottenuto da Marta Zenoni. sport.virgilio.it

Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000, abbattuto di 4 secondi. Record europeo sfioratoNadia Battocletti ha demolito il suo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:26.44 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour ... oasport.it

Valeria Straneo si racconta ai microfoni di OA Sport: rivelazioni sulla sua carriera e valutazioni sull'attualità, come su Nadia Battocletti - facebook.com facebook

TRIS DI REGINE Nadia Battocletti conquista il sesto titolo italiano consecutivo nella corsa campestre. Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour nel salto in lungo. Zaynab Dosso è la prima azzurra sotto i 7 secondi nei 60 metri. ABBIAMO SOLO CAMPIONE x.com