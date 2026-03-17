L'ex moglie dello stilista ha avuto un ruolo importante nel definire lo stile degli anni Novanta, influenzando anche una sua collaboratrice. La serie tv Love Story, trasmessa su Disney+, ha riscoperto la figura di Carolyn Bessette Kennedy, risvegliando l'interesse per il suo modo di vestirsi e il suo impatto sulla moda di quel periodo. La narrazione ha contribuito a far conoscere nuovamente il suo stile.

La serie tv Love Story (Disney+) ha riportato in auge il mito di Carolyn Bessette Kennedy, facendo appassionare una nuova generazione al suo impeccabile senso della moda. Ma chi ha visto la serie sa che la protagonista non è l’unica icona di stile dello show, anzi: prima di lei c’era Kelly Klein – musa, moglie e braccio destro dello stilista. L’amore tra Calvin Klein e Kelly Rector. Forse Calvin Klein negli anni Ottanta non avrebbe avuto il successo che oggi sappiamo se non fosse stato per Kelly Rector, brillante assistente con il fiuto per le tendenze. Calvin Klein e Kelly Rector prima del matrimonio (Photo by George ChinseeWWDPenske Media via Getty Images) Facciamo un passo indietro: Kelly Rector, classe 1957, ha studiato al Fashion Institute of Technology di New York, e ha mosso i primi passi nel settore da Ralph Lauren. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'ex moglie dello stilista ha contribuito a plasmare la moda degli anni Novanta, ispirando anche una sua collaboratrice: Carolyn Bessette Kennedy.

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