Terni il concerto ‘Il Respiro Santo dell’Amor’ | Una serata ricca di emozioni eleganza e profondità espressiva

A Terni, il concerto ‘Il Respiro Santo dell’Amor’ si è svolto ieri sera, portando sul palco un mix di musica lirica, italiana e suggestioni sinfoniche. La causa dell’evento è stata la voglia di offrire un’esperienza intensa e coinvolgente al pubblico, che ha riempito il teatro con entusiasmo. Le esibizioni degli artisti hanno trasportato gli spettatori tra momenti di grande eleganza e passione, grazie anche a scenografie e luci che hanno valorizzato ogni nota. La serata si è conclusa con applausi scroscianti e un’aria di emozione condivisa.

Un concerto che unisce lirica, musica italiana e suggestioni sinfoniche in un viaggio musicale di grande intensità. La Basilica di San Valentino ospiterà 'Il Respiro Santo dell'Amor', con protagonista il basso Nicolò Lauteri. L'evento è in programma domenica 22 febbraio alle ore 18 e rientra nelle iniziative valentiniane. La serata rende omaggio, in chiave esclusivamente musicale a due straordinari maestri ossia Sergio Endrigo ed Ennio Morricone, che hanno fatto la storia della musica italiana. Il concerto alterna arie d'opera, brani della musica italiana e momenti sinfonici – italiani e non – di raffinata scrittura strumentale, creando un dialogo continuo tra voce e strumenti.