Arriva il Flash Mob poetico dei ragazzi della Cesalpino

Il flash mob poetico dei ragazzi della Cesalpino si svolge oggi a causa dell’interesse crescente verso la poesia tra gli studenti. Centinaia di giovani si riuniscono in piazza per condividere versi scritti da loro stessi, creando un momento di aggregazione e creatività. Le poesie spaziano tra temi sociali e personali, mostrando la voglia di esprimersi anche in modo semplice e diretto. La manifestazione coinvolge anche insegnanti e genitori, che assistono all’evento con entusiasmo.

