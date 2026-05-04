Mister Catania striglia l’Akragas | Bagno di umiltà o col Gymnica Scordia si rischia il naufragio

L’Akragas ha superato il primo turno dei playoff battendo 3-2 il Pro Ragusa al “Totò Russo” e avanzando nel torneo. Dopo questa vittoria, il tecnico del Catania ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere umiltà e concentrazione. Ha messo in guardia sui rischi di sottovalutare gli avversari nelle prossime sfide, in particolare contro il Gymnica Scordia, e ha invitato a un atteggiamento più attento per evitare insidie.

L’Akragas fa il suo, supera il primo ostacolo dei playoff e adesso guarda avanti. Il 3-2 contro il Pro Ragusa al “Totò Russo” consegna ai biancazzurri il passaggio del turno, ma lascia anche spunti chiari su cui riflettere. Una partita dai due volti, dominata nel primo tempo e complicata nella.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Squalifica scontata per mister Catania, l’Akragas torna in campo per i quarti di coppa ItaliaScontati i tre mesi di squalifica, alla vigilia della sfida coppa Italia con l’Orlandina sulla panchina dell’Akragas Slp ritorna il tecnico... Mister Catania dopo Akragas-Santa Croce Soccer: "Grande partita contro una squadra organizzata e rognosa"Il direttore generale Giancarlo Rosato: "Abbiamo prodotto gioco e risultati e accorciato la distanza dal primo posto.