Mister Catania dopo Akragas-Santa Croce Soccer | Grande partita contro una squadra organizzata e rognosa

Dopo la partita tra Akragas e Santa Croce Soccer, l’allenatore del Catania ha commentato dicendo che la gara nel primo tempo è stata molto combattuta, mentre nella ripresa la squadra ha aumentato l’intensità con passaggi più rapidi, portando la partita a un esito favorevole grazie al duro lavoro dei giocatori.

Il direttore generale Giancarlo Rosato: "Abbiamo prodotto gioco e risultati e accorciato la distanza dal primo posto. Ci aspetta un rush finale intenso che affrontiamo con la mentalità giusta” “Nel primo tempo è stata una gara molto combattuta, poi nella ripresa abbiamo aumentato l’intensità con passaggi più rapidi e da lì la partita è andata in discesa, sempre grazie al nostro duro lavoro”. Lo ha detto alla fine della partita Akragas-Santa Croce Soccer il difensore biancazzurro Samuele Cammilleri. Soddisfatto il direttore generale Giancarlo Rosato, che guarda con fiducia al finale di stagione: “Siamo soddisfatti di questo 2026: abbiamo prodotto gioco e risultati e accorciato la distanza dal primo posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

L'Akragas non sbaglia: con doppietta di Ten Lopez e gol di King archivia il Santa Croce SoccerMai sazi, i biancazzurri hanno continuato ad attaccare fino al triplice fischio finale.

Leggi anche: L'Akragas attende il Santa Croce, Catania: "Niente distrazioni"

Una raccolta di contenuti su Mister Catania

Temi più discussi: Akragas, mister Catania guarda allo Scicli: Servono i tre punti; Akragas di nuovo in campo, Catania: A Scicli servirà una grande partita; Akragas, Catania non si fida del 3-1 casalingo: Vogliamo vincere anche il ritorno a Capo d’Orlando; Promozione D, l'Akragas si regala una notte a -1.

Akragas, mister Sebi Catania torna dopo tre mesi e prepara la sfida di coppa all’OrlandinaSul fattore campo, Catania non si nasconde: «Non credo più tanto al vantaggio di giocare prima al Totò Russo. Oggi passa il turno chi merita». grandangoloagrigento.it

Akragas, mister Sebi Catania presenta la sfida al Santa CroceDi fronte ci sarà una squadra solida, organizzata, in piena corsa playoff e capace all’andata di fermare l’Akragas sull’1-1 ... grandangoloagrigento.it

Catania FC. . Le dichiarazioni pre-gara di Mister Toscano #CataniaFC - facebook.com facebook