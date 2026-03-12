IA blocca le case | 140 data center in coda

In Regno Unito, 140 data center sono in attesa di approvazione a causa della crescente richiesta di energia per alimentare l’intelligenza artificiale. Questa situazione sta causando un rallentamento nei progetti di costruzione di nuove case, poiché la disponibilità di energia non basta a soddisfare contemporaneamente le esigenze di infrastrutture digitali e di edilizia residenziale.

La corsa all’energia per alimentare l’intelligenza artificiale sta creando un collo di bottiglia che minaccia direttamente la costruzione di nuove abitazioni nel Regno Unito. Oltre 140 data center attendono una connessione elettrica, creando una coda virtuale esplosa del 460% nel primo semestre del 2025. Il governo britannico ha proposto di dare priorità strategica ai progetti IA, rischiando di bloccare di fatto le iniziative residenziali e industriali già finanziate. Questa situazione trasforma il dibattito energetico in una questione di sopravvivenza per il settore edilizio locale. Il blocco fantasma: quando i progetti speculativi paralizzano la rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA blocca le case: 140 data center in coda Articoli correlati L’Ia può crescere senza prosciugare il pianeta? Dentro la nuova transizione idrica: “Ridurre le perdite per dissetare i data center”Secondo un recente studio l’Intelligenza artificiale potrebbe aumentare di 30 trilioni di litri la domanda annua di acqua. IA sovrana: il Friuli crea data center per salvare i datiIl 11 marzo 2026, durante l’evento Regioni per l’Intelligenza Artificiale tenutosi a Genova, l’assessore Sebastiano Callari ha lanciato un messaggio... P5. ASI DEBES HACER EL RODAJE A TU RIFLE!! ES IMPRESCINDIBLE! LOS PRC SON NECESARIOSES UNA MODA Aggiornamenti e contenuti dedicati a IA blocca le case 140 data center in... Discussioni sull' argomento La guerra blocca le frontiere di Gaza: Le scorte di cibo finiranno questa settimana; Famiglia del bosco, il cavallo Lee blocca il ritorno in Australia: la coppia progetta il trasferimento in Europa; Rapina violenta a un anziano in casa a Pozzallo, un fermo; Trump blocca tutti i commerci con la Spagna dopo il rifiuto delle basi militari. Oggetto volante misterioso blocca l'aeroporto di #Berlino. Il drone fantasma colpisce ancora #germania #11marzo #iltempoquotidiano x.com La Corte d’Appello di Roma blocca alcuni trattenimenti nel centro di Gjader e solleva nuovi interrogativi sulla compatibilità del sistema con le norme europee sull’asilo. Nel frattempo, i trasferimenti verso la struttura aumentano, ma i dubbi legali restano, rivelan facebook