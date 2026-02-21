Violenza sessuale aggravata | 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un uomo di 57 anni di Alzano Lombardo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver molestato una donna di 29 anni durante la notte tra il 13 e il 14 febbraio. L’indagine ha evidenziato come l’uomo abbia approfittato della vittima in un momento di vulnerabilità, portando all’emissione del provvedimento. La vittima ha raccontato l'accaduto alle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le verifiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

L’ORDINANZA. L’uomo di Alzano Lombardo aveva abusato di una donna di 29 anni nella notte tra il 13 e 14 febbraio. Nella mattinata di venerdì 20 febbraio i carabinieri di Alzano Lombardo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo di 57 anni, nato e residente in paese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura. La misura scaturisce da un grave episodio avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio nel centro di Alzano Lombardo, ai danni di una donna di 29 anni residente nello stesso comune. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

