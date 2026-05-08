Una nuova tecnica di trattamento per le labbra si sta facendo strada, offrendo un’alternativa naturale ai tradizionali filler. Si tratta di un metodo che si basa sulla medicina tradizionale cinese, sviluppato da una professionista del settore. Questa procedura mira a migliorare l’aspetto delle labbra senza ricorrere a iniezioni di sostanze sintetiche, creando così un’opzione meno invasiva per chi desidera modificare il proprio sorriso.

Come nasce The Bradden Method Il Metodo Bradden è stato sviluppato in oltre vent'anni di studio, sia attraverso il percorso personale di guarigione di Sarah Bradden, che con il suo lavoro clinico. Nel corso degli anni ha studiato medicina tradizionale cinese, agopuntura cosmetica, guarigione energetica, reiki, terapie vibrazionali, biorisonanza e tecnologie avanzate di benessere. Li ha integrati tutti in un'unica esperienza, ora conosciuta come The Bradden Method. «È nato da un periodo di profondo esaurimento fisico ed emotivo - spiega Sarah - Attraverso questo processo ho iniziato a comprendere il volto non come qualcosa da sistemare, ma come qualcosa da leggere, sostenere e restaurare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Agopuntura per le labbra: un'alternativa più naturale al filler

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