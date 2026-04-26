Guerino Patani ha festeggiato 109 anni, diventando il carabiniere più anziano d’Italia. La premier ha inviato un messaggio di auguri a sorpresa per questa ricorrenza, che ha attirato l’attenzione locale. La cerimonia si è svolta a San Benedetto, in provincia di Ascoli, con riconoscimenti ufficiali per la lunga carriera e il ruolo di esempio nel servizio. Patani è stato celebrato come simbolo di dedizione e impegno verso la divisa.

San Benedetto (Ascoli), 26 aprile 2026 – “Per i suoi 109 anni, Guerino Patani, il Carabiniere più longevo d’Italia, ha ricevuto una sorpresa da parte dell’Arma. Immagini che toccano il cuore e che rendono omaggio a una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione. A lui i miei più affettuosi auguri e la gratitudine dell’Italia ”. Con queste parole postate sui social con a corredo il video prodotto dall’Arma dei Carabinieri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto rendere omaggio a un traguardo straordinario. Guerino Patani ha festeggiato 109 anni e quella lettera da Roma. Guerino Patani ha compiuto 109 anni, festeggiati venerdì scorso nella sua casa di San Benedetto del Tronto, circondato dall’affetto della famiglia e dall’abbraccio dell’Arma dei Carabinieri, che per lui rappresenta da sempre una seconda famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerino ha compiuto 109 anni, è il carabiniere più longevo d’Italia. Gli auguri (a sorpresa) della premier Meloni: “Una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione”

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