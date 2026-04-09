Aeroporto dell' Umbria la crescita continua anche nel 2026 Cgil e Uil | Ora stabilizzare il personale nuove assunzioni e formazione

L’aeroporto dell’Umbria ha registrato una crescita costante anche nel 2026. Le organizzazioni sindacali Cgil e Uil chiedono ora di stabilizzare il personale, prevedendo nuove assunzioni e programmi di formazione. La richiesta si concentra sulla necessità di un piano di internalizzazione per consolidare lo sviluppo e migliorare la gestione delle risorse umane dell’aeroporto.