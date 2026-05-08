Martedì scorso si è tenuto un incontro pubblico a Cervia, presso la sede di Confartigianato, con la partecipazione di quattro candidati alla carica di sindaco. I partecipanti sono stati Mirco Boschetti, Paolo Savelli, Enea Puntiroli e Marco Delorenzi. L’evento ha visto un confronto diretto tra i candidati su temi legati alla gestione e alle prospettive future del Comune.

Si è svolto martedì scorso, presso la sede di Confartigianato Cervia, l’incontro pubblico organizzato dall’associazione con i quattro candidati alla carica di sindaco del Comune di Cervia: Mirco Boschetti, Paolo Savelli, Enea Puntiroli e Marco Delorenzi. La serata ha registrato una partecipazione significativa di imprenditori, cittadini e operatori economici del territorio, confermando l’interesse della città verso i temi legati al futuro economico, turistico e produttivo di Cervia. I candidati si sono confrontati su alcune delle principali questioni che oggi riguardano il territorio cervese. Al centro del dibattito il turismo, riconosciuto da tutti come il vero motore economico della città, con particolare attenzione alla necessità di misurare concretamente il ritorno degli investimenti pubblici e delle iniziative di promozione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affollato confronto fra i candidati sindaci a Cervia

Notizie correlate

Elezioni, a Cervia la Cooperativa bagnini invita al confronto i candidati sindaci: "Necessario un dialogo costruttivo"Le elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio si avvicinano, e anche a Cervia l'agone politico si scalda portando al centro alcuni dei temi...

Elezioni Cervia, insieme ai Rumours torna "Sindacando" e si apre la sfida goliardica tra i quattro candidati sindaciLe elezioni amministrative di Cervia si avvicinano, e per far conoscere ai cittadini i candidati sindaci che il prossimo 24 e 25 maggio si propongono...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Affollato confronto fra i candidati sindaci a Cervia; La Ue attacca ancora la Biennale di Venezia: Servizi a Mosca in contrasto con le sanzioni.

Confronto a tre fra i candidati alla presidenzaE’ entrata nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in programma il 12 e 13 ottobre. E per coinvolgere i cittadini La Nazione ha organizzato a Firenze un confronto tra i ... lanazione.it

Confronto positivo fra le parti. Essere coinvolti è importantePotenziamento delle corse nelle fasce più critiche (7-8 e 13-14:30), revisione degli orari e dei tempi di percorrenza, istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio. Sono stati questi i temi più ... ilrestodelcarlino.it

Elezioni a Campagna: la sfida entra nel vivo! Non più una corsa a due, ma un confronto che si fa sempre più affollato. Tre i candidati già ufficiali: gli avvocati Moscato e Amoruso e l'ingegnere D’Ambrosio. Ma attenzione alla sorpresa: l'area grillina potrebbe facebook