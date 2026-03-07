Il comune nei guai per 30 euro di chiacchiere | Danno erariale

Il comune di Casorate Primo, nel pavese, è finito sotto inchiesta per un importo di 30 euro legato a spese di comunicazione. La procura ha contestato un presunto danno erariale per aver gestito quei fondi senza rispettare le procedure previste. Le autorità hanno avviato un procedimento per verificare la regolarità delle operazioni finanziarie effettuate dall'ente.

A Casorate Primo, nel pavese, il rigore contabile e il rispetto delle regole non sono soltanto chiacchiere. Per averne conferma basta chiedere all'opposizione locale, che, attraverso un esposto, ha fatto bacchettare il Comune dalla Corte dei Conti. La colpa? Aver acquistato trenta euro dei tipici dolci di carnevale, le chiacchiere appunto, conosciute anche come frappe o cenci. Per la Corte dei Conti si è infatti trattato di un danno erariale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

