Affitti mai pagati per i locali commerciali del Comune di Viterbo danno erariale da 3 milioni di euro

Le autorità hanno scoperto che alcuni esercizi commerciali nel Comune di Viterbo non avevano versato gli affitti previsti per i locali. Un’indagine condotta dai Reparti provinciali ha evidenziato come manchi la documentazione che attesti i pagamenti regolari. Si stima un danno erariale di circa 3 milioni di euro legato a queste situazioni di mancato pagamento. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità e approfondire i dettagli della vicenda.

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Nell’ambito di attività info-investigativa posta in essere dai Reparti di questo Provinciale veniva rilevato che diverse attività commerciali, operanti nel Comune di Viterbo, erano prive di documentazione attestante il regolare pagamento degli affitti in relazione ai locali commerciali utilizzati.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Il comune nei guai per 30 euro di chiacchiere: "Danno erariale"A Casorate Primo, nel pavese, il rigore contabile e il rispetto delle regole non sono soltanto chiacchiere. Marche: 2,3 milioni di euro persi, 25 condanne per danno erarialeLa relazione che svela l'emergenza finanziaria nelle Marche La Loggia dei Mercanti di Ancona ha ospitato la cerimonia di apertura dell'Anno...