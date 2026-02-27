Marche | 2,3 milioni di euro persi 25 condanne per danno erariale

Durante l'apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche, la procuratrice regionale ha illustrato una perdita di 2,3 milioni di euro legata a casi di danno erariale, con 25 condanne già emesse. La cerimonia si è svolta nella Loggia dei Mercanti di Ancona, dove sono stati diffusi i dati sulla gestione dei fondi pubblici nella regione.

La relazione che svela l'emergenza finanziaria nelle Marche La Loggia dei Mercanti di Ancona ha ospitato la cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario, durante la quale la procuratrice regionale Alessandra Pomponio ha presentato dati allarmanti sulla gestione dei fondi pubblici nelle Marche. Le cifre parlano chiaro: 25 condanne per danno erariale, per un totale di 2,3 milioni di euro, solo nell'ultimo anno. Le circa 700 segnalazioni riguardano principalmente lo Stato e i Comuni, con 329 casi per lo Stato e 242 per i Comuni. Al 31 dicembre 2025, risultavano ancora aperte 3.872 istruttorie, un calo rispetto alle 5.498 registrate all'inizio dello stesso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: "Air Force Renzi", lo scandalo del super-aereo venduto per un euro: si stima un danno erariale da 40 milioni, ma chi paga?

L’Air Force Renzi ceduto a un euro e il rischio di danno erarialeNel 2023 l’Air Force Renzi è stato ceduto per 1 euro, dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni...

Corte dei Conti Marche, 25 condanne nel 2025 per oltre 2,3 milioni di euro(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Nel 2025 sono state pronunciate 25 sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti, in seguito all'azione di responsabilità amministrative promosse dalla Procura regionale ... msn.com

BIT 2026, Marche da record: 2,9 milioni di arrivi e 11,9 milioni di presenze nel 2025A trainare il risultato anche il turismo estero, in forte aumento rispetto al pre-Covid. Si tratta dei valori più alti mai registrati nella regione Numeri record per il turismo marchigiano nel 2025. È ... farodiroma.it

Nelle Marche citazioni a giudizio per danni erariali per 8 milioni in un anno. Procura Corte dei Conti, giudizi pendenti per frodi al Superbonus per 5 milioni #ANSA x.com