A Roma, il costo delle stanze singole in affitto ha raggiunto una media di 609 euro, segnando un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. I quartieri periferici hanno registrato i rincari più pronunciati, con alcune zone che hanno visto aumenti significativi nei prezzi. Questo incremento influisce sulle possibilità di accesso degli studenti più giovani all’alloggio, rendendo più difficile trovare soluzioni abitative a prezzi accessibili per il diritto allo studio.

? Punti chiave Quali quartieri periferici hanno registrato il rincaro più violento?. Come influisce questo aumento sul diritto allo studio dei giovani?. Dove si stanno spostando gli studenti per sfuggire ai prezzi folli?. Perché il risparmio in periferia sta scomparendo per i nuovi residenti?.? In Breve Cecchignola e Fonte Meravigliosa registrano rincari del 67% rispetto a sei anni fa.. Bari e Palermo guidano i rincari nazionali con aumenti rispettivamente del 59% e 55%.. I canoni a Monteverde e Gianicolense sono cresciuti del 47% in sei anni.. Paolo Giabardo evidenzia il divario tra necessità degli studenti e potere d'acquisto.. A Roma la media per affittare una stanza singola ha raggiunto i 609 euro mensili nel marzo 2026, segnando un balzo del 40% rispetto ai 434 euro registrati sei anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti a Roma: stanze singole a 609 euro, balzo del 40% per i giovani

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