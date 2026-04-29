Affitti stanze singole sempre più care | rincari dal 2020 in alcune città oltre +50%

Negli ultimi anni, i costi delle stanze singole nelle città universitarie italiane sono cresciuti in modo consistente. Tra marzo 2020 e marzo 2026, i canoni sono aumentati in molte aree del Paese, con alcune città del Mezzogiorno che hanno registrato aumenti superiori al 50 per cento. Questo incremento si riscontra in tutte le principali località universitarie italiane, influenzando i prezzi degli affitti per gli studenti.

I canoni delle stanze singole continuano a correre nelle principali città universitarie italiane. Tra marzo 2020 e marzo 2026 i prezzi sono aumentati in modo significativo in tutto il Paese, con impennate superiori al 50% in diversi centri del Mezzogiorno. A trainare la crescita sono Bari (+59%).🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stanze singole: affitti record a Parma (+29%) e in altre città universitarie Tassa rifiuti, a Perugia bollette sempre più care e sopra la media nazionale. Lo studio Uil dal 2020 al 2025Lo studio è stato condotto su un campione riferito ad un nucleo composto da 4 componenti, su una abitazione di 80 mq. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: IMU, proprietari in festa per la nuova sentenza: non devi pagarlo neanche se affitti casa. Affitti studenti, Napoli non è più low cost: +37% in 6 anni, prezzi sempre più vicini al NordDal 2020 al 2026 i canoni delle stanze a Napoli sono cresciuti di più di un terzo. E per studenti e giovani lavoratori l’accessibilità diventa sempre più critica ... napolitoday.it Studenti universitari: affitti stanze fuori controllo, fino a +59% in 6 anniI prezzi delle stanze in affitto crescono fino al +59% dal 2020. Milano resta la più cara, mentre il Sud registra gli aumenti più forti. Sempre più difficile per studenti e giovani sostenere i costi ... diariodelweb.it