Stanze singole | affitti record a Parma +29% e in altre città universitarie

Negli ultimi sei anni, i prezzi delle stanze singole in Italia sono aumentati in modo consistente in diverse città universitarie, con incrementi che arrivano fino al 29 per cento. Tra le mete più colpite ci sono Bari, Cagliari e Palermo, dove i costi sono cresciuti in modo più marcato rispetto ad altre località. Questi dati si riferiscono al confronto tra marzo 2020 e marzo 2026, evidenziando un trend di aumento dei canoni di affitto in ambito accademico.

Negli ultimi sei anni (marzo 2026 vs. marzo 2020), i prezzi delle stanze singole in Italia sono cresciuti significativamente in tutti i principali centri universitari italiani, con i picchi più marcati a Bari, Cagliari e Palermo.Lo evidenzia l’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, proptech.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stanze: affitti record a Parma (+29%) e in altre città universitarie Al Niguarda stanze singole per i bambini della terapia intensivaInaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica. Panoramica sull’argomento Si parla di: Milano, l'aumento dei posti negli studentati abbatte gli affitti. E (con 620 euro in media spesi al mese) la città perde il primato di più la più cara d'Italia. Studenti universitari: affitti stanze fuori controllo, fino a +59% in 6 anniI prezzi delle stanze in affitto crescono fino al +59% dal 2020. Milano resta la più cara, mentre il Sud registra gli aumenti più forti. Sempre più difficile per studenti e giovani sostenere i costi ... diariodelweb.it Affitti a Roma: stanze singole a prezzi record, anche fuori dal centro. I quartieri più costosiIl caroaffitti a Roma non risparmia nemmeno le periferie. Che si scelga di cercare una stanza singola nella zona di Trastevere, Testaccio o Casalotti, il prezzo cambia solo di pochi euro, sfiorando, ... romatoday.it