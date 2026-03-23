La puntata del 23 marzo di Affari Tuoi ha regalato un finale al cardiopalma, grazie ad un concorrente che non ha avuto paura di rischiare ed è riuscito, grazie a parlantina e faccia tosta, a mettere in imbarazzo persino Stefano De Martino. Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazzato per Manuel del Piemonte. A giocare nella puntata del 23 marzo di Affari Tuoi, Manuel del Piemonte. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che fa di professione l’architetto, ma lavora anche in un supermercato. Ha scelto di partecipare al programma insieme alla sorella Gloria che lavora in un negozio di calzature a Torino, portando al tavolo il pacco numero 7. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazzato per il gesto del concorrente: “L’ho toccato”

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Stefano De Martino e Martina Miliddi. Nomi che suonano bene insieme e che fanno scintille. Ad Affari Tuoi hanno conquistato tutto il pubblico a casa e in sala, con la loro bellezza, spontaneità e capacità di ridere sempre. Lo guarderesti un programma condott facebook