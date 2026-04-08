Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino al Teatro delle Vittorie, una concorrente ha sfidato il Dottore. Durante la trasmissione, sono state mostrate diverse sfide tra i partecipanti, con momenti di tensione tra la concorrente e il conduttore. La concorrente ha reagito in modo deciso a una domanda posta dal Dottore, suscitando reazioni tra il pubblico presente in studio.

Come ogni sera, dal Teatro delle Vittorie, Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi. E che puntata: la protagonista è stata Alessia, da Brescia, e il primo pacco pescato è stato il 18. Presentazione di rito per Alessia, accompagnata dal fidanzato Daniele in studio (che l’ha corteggiata per 7 anni). “Ce l’avevi quasi fatta”, la battuta di Herbert Ballerina che ha dato inizio a una puntata davvero memorabile, anche perché i primi tiri sono stati gestiti dalla spalla di De Martino. Cos’è successo nella puntata dell’8 aprile di Affari Tuoi. Non capita spesso, ma quando succede è sempre memorabile: i primi sei tiri sono stati condotti da Herbert Ballerina, che ha preso il posto del conduttore Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Incredibile”. La concorrente “spietata” sfida il Dottore

Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà per la rivelazione della concorrenteLa puntata del 21 marzo di Affari Tuoi è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena.

Affari Tuoi, Stefano De Martino senza fiato: la vittoria della concorrente è straordinariaAd Affari Tuoi, Stefano De Martino viene sorpreso dalla concorrente Ludovica dal Lazio.

Temi più discussi: Stefano De Martino pazzo di lei: il conduttore di Affari Tuoi esce allo scoperto su Instagram; Ti ho conosciuto a Ibiza, abbiamo anche una foto insieme. Non ti ricorderai...: la confessione della concorrente di Affari Tuoi spiazza Stefano De Martino; Affari Tuoi, puntata incredibile: Stefano De Martino tira un calcio a Herbert Ballerina; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 07/04/2026 - Video.

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I due artisti prenderanno parte al programma in qualità di concorrenti…” La puntata di Affari Tuoi in onda venerdì 10 aprile sarà davvero speciale: FanPage. It ha rivelato che, per l’occasione, Stefano De Martino ospiterà due nomi amatissimi dal pubblico italia - facebook.com facebook