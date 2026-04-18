Lisa ad Affari Tuoi pesca il Pacco Nero ma accetta l'offerta e fa bene | avrebbe portato a casa solo 100 euro

Nella puntata di sabato 18 aprile di Affari Tuoi, una concorrente proveniente dal Friuli Venezia Giulia ha pescato il Pacco Nero e ha deciso di accettare l’offerta, evitando di rischiare di portare a casa solo 100 euro. La sua partita si è aperta con buoni segnali, ma il risultato finale rimaneva incerto fino alla conclusione della puntata.

Lisa dal Friuli Venezia Giulia è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 18 aprile. La sua partita inizia bene, ma il suo finale è un'incognita. Eppure riuscirà a portare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ad Affari Tuoi Alessio accetta l’offerta da 75mila euro, ma nel suo pacco ce n’erano molti di piùLa partita di Alessio ad Affari Tuoi tra vari colpi di scena si conclude con "soldi sicuri". Ad Affari Tuoi Nadia accetta 50mila euro, ma nel pacco c’erano 100milaNella puntata di Affari Tuoi del 12 aprile, Nadia dal Trentino Alto Adige accetta 50mila del Dottore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cortona fa il tifo per Tommaso. Dalla radio locale ad Affari Tuoi: la sfida con i pacchi su Rai Uno; Affari tuoi speciale: la serata benefica per l'associazione di Gino Cecchettin (9), Jovanotti, Morandi e De Martino stesso look (6); Guida tv venerdì 17 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv; Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 15 aprile 2026. Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Lisa del Friuli spera nel pacco nero e…Affari Tuoi hanno vinto stasera? Lisa del Friuli arriva alla fine con il pacco nero Nuovo appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino, ... televisionando.it Affari tuoi, De Martino rivela il cachet di Herbert Ballerina. Poi Davide manda in fumo 75mila euroNella nuova puntata ci sono Davide e Sara, che partono male e finiscono peggio scambiando il pacco con 75mila euro e tornando a casa a mani vuote. De Martino svela il compenso di Herbert Ballerina ... libero.it La sera guardo sempre lui ad Affari Tuoi. " Questa frase di Belen Rodriguez è arrivata quasi a sorpresa durante la sua ospitata da Pio e Amedeo, lasciando intendere che tra lei e Stefano De Martino potrebbe essere tornato un rapporto sereno dopo tutto quell - facebook.com facebook