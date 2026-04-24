Ad Affari Tuoi la pacchista della Campania scherza con De Martino | Pensavo di poter toccare il lato B

Durante una puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 23 aprile, si è verificato un scambio tra un concorrente campano e il conduttore, Stefano De Martino. La concorrente ha scherzato con il conduttore, dicendo di aver pensato di poter toccare un certo lato del suo corpo. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, attirando l’attenzione degli utenti.

Botta e risposta virale tra Stefano De Martino e la pacchista della Campania nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 aprile. Lo scambio di battute ironico e la reazione del conduttore: "Stanno giocando loro, che tocchi a fare?".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Che coraggio!”, Stefano De Martino colpito dalla pacchista Brenda ad Affari Tuoi: com’è finita la partitaBrenda, concorrente di Affari Tuoi, rifiuta tutte le offerte del dottore e il suo coraggio viene premiato: il pacco numero 9 le regala 200mila euro. Ad Affari Tuoi Marco dal Friuli è piuttosto pessimista, De Martino lo incita e il pacchista vince 75mila euroAd Affari Tuoi, Marco dal Friuli Venezia Giulia affronta la partita con prudenza, ma alla fine si lascia andare all'istinto e vince una bella somma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Affari Tuoi, De Martino già apre Sanremo: Come i Jalisse. Poi vince una vacanza in diretta grazie alla concorrente; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 15/04/2026 - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: Partita difficile. Poi la svolta inaspettata; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui. Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttoreNella nuova puntata del 23 aprile gioca Sharon, che dopo alti e bassi decide di accettare 43mila euro. De Martino svia le avances di una pacchista ... libero.it Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 23 aprile 2026Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 23 aprile 2026? Centottantaduesima puntata di questa edizione, nonché centoduesima dell'anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Vuoi ... tag24.it Tra i nomi che circolano per affiancare Stefano De Martino spunta Herbert Ballerina… e l’idea incuriosisce parecchio! Dopo la complicità vista ad Affari Tuoi e STEP, qualcuno immagina già una coppia alla Fiorello-Amadeus 2.0 Vi piacerebbe vederli in facebook