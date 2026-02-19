Affari Tuoi Stefano De Martino ' sbotta' | Non ce n' è uno normale Chi è il nuovo pacchista

Stefano De Martino si infuria durante una puntata di Affari Tuoi su Rai 1. L’episodio si è verificato quando ha visto il nuovo pacchista, il Mago Merlino, che secondo lui non è affatto normale. Il conduttore ha commentato in modo diretto, criticando la scelta di inserire un personaggio così sopra le righe nel gioco. La sua reazione ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha commentato sui social. De Martino ha quindi espresso chiaramente il suo disappunto, lasciando intendere che non apprezza certi eccessi di scenografia.

Stefano De Martino sbotta. Accade durante la puntata di Affari Tuoi in onda su Rai 1 quando il conduttore presenta il nuovo pacchista, Mago Merlino. "Ce ne fosse uno normale qua" tuona De Martino, dopo aver accolto il nuovo pacchista della regione Toscana. Più che un rimprovero la sua sembra una battuta tanto che subito dopo dà la parola al comico ormai sua spalla: "A proposito di persone anormali, ecco Herbert". "Mando le pec, sono un peccatore", e poi ancora l'invenzione della serata: "Ho inventato l'asciuga-piedi", prosegue Herbert Ballerina che coglie la palla al balzo. Oltre a Herbert, il programma ha accolto anche Martina Miliddi, ex di Amici.