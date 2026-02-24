Il conduttore Stefano De Martino ha iniziato la puntata di Affari Tuoi del 23 febbraio ricordando il Festival di Sanremo, che ha attirato l’attenzione di tutti. La scelta di menzionare l’evento ha suscitato curiosità tra gli spettatori, soprattutto per un commento sulla presenza di alcuni dettagli considerati fuori luogo. La discussione ha attirato l’interesse di molti, portando a riflettere sui collegamenti tra programmi televisivi e grandi eventi nazionali.

Nella puntata di lunedì 23 febbraio di Affari Tuo i, il conduttore Stefano De Martino ha aperto la serata con un riferimento diretto al Festival di Sanremo, pronto a monopolizzare l’attenzione del pubblico italiano. Il volto di Rai 1 ha rivolto un augurio esplicito: “ Buon Festival! Un grande in bocca al lupo a Carlo Conti ”, citando il direttore artistico e conduttore della manifestazione, Carlo Conti. Un passaggio che non è sembrato casuale. L’arrivo del Festival comporta uno stravolgimento del palinsesto, con la sospensione temporanea di diversi programmi, tra cui proprio Affari Tuoi. In questo clima di attesa e di transizione, la trasmissione ha registrato un elemento che ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori più attenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Affari Tuoi, da dove viene la pacchista: il dettaglio non sfuggito (e la scelta di De Martino)Stefano De Martino ha deciso di modificare il suo stile di conduzione in Affari Tuoi, perché ha notato come il pubblico si sia stancato delle scelte troppo appariscenti.

La simpatia di Tiago Da Silva travolge Affari tuoi: il pacchista arriva da VastoTiago Da Silva, noto per la sua simpatia, si unisce ai pacchisti abruzzesi di Affari tuoi, il programma di Raiuno in onda tutte le sere.

Affari Tuoi, Martina Miliddi: Chi E' La Spalla Di Stefano De Martino!

