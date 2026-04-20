Aeroporto di Salerno si valuta lo stop alla tassa d' imbarco | la Regione punta a nuove compagnie
La Regione Campania sta considerando la possibilità di sospendere la tassa d'imbarco presso l'aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi - Cilento, con l'obiettivo di attirare nuove compagnie aeree. Questa decisione potrebbe influenzare le strategie di sviluppo dello scalo e il numero di voli disponibili. La proposta fa parte di un percorso più ampio volto a migliorare le condizioni dell’aeroporto e a favorire la crescita del traffico aereo.
Si apre un nuovo scenario per il futuro dell’aeroporto Salerno - Costa d’Amalfi - Cilento, con la Regione Campania pronta a valutare misure in grado di rafforzarne la competitività. Tra queste - riporta Il Mattino - prende quota l’ipotesi di eliminare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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