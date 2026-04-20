Aeroporto di Salerno si valuta lo stop alla tassa d' imbarco | la Regione punta a nuove compagnie

La Regione Campania sta considerando la possibilità di sospendere la tassa d'imbarco presso l'aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi - Cilento, con l'obiettivo di attirare nuove compagnie aeree. Questa decisione potrebbe influenzare le strategie di sviluppo dello scalo e il numero di voli disponibili. La proposta fa parte di un percorso più ampio volto a migliorare le condizioni dell’aeroporto e a favorire la crescita del traffico aereo.