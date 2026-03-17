Aeroporto Salerno Ferrante | Regione programmi Tpl adeguato a importanza scalo

Il rappresentante di Aeroporto Salerno ha dichiarato che la Regione Campania non ha ancora pianificato un servizio di trasporto pubblico locale sufficiente a supportare l’importanza dell’aeroporto una volta attivato. Secondo quanto affermato, è inaccettabile che, dopo l’apertura dello scalo, non siano stati presi provvedimenti per garantire collegamenti adeguati. La questione riguarda la mancata programmazione di un TPL in linea con le esigenze dell’infrastruttura.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ impensabile che dopo l’attivazione dell’aeroporto di Salerno la Regione Campania non abbia previsto la programmazione di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato all’importanza dell’infrastruttura”. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante alla Reggia di Caserta. “Stiamo realizzando il prolungamento della metropolitana – ha aggiunto Ferrante – ma per quanto concerne il trasporto pubblico su gomma che rientra nella responsabilità della Regione Campania, mi sarei aspettato e mi aspetto una programmazione all’altezza della dimensione internazionale dello scalo”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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