Aeroporto di Reggio Calabria il terminal pronto entro l' estate ma da Ryanair nessuna rotta nuova
L’aeroporto di Reggio Calabria ha annunciato che il nuovo terminal sarà operativo entro l’estate, risolvendo i ritardi accumulati. La struttura, che si trova ancora in fase di costruzione, mira a migliorare i servizi per i passeggeri e ad accogliere più voli. Tuttavia, Ryanair ha comunicato di non introdurre nuove rotte da qui a breve, lasciando alcune aspettative insoddisfatte. I lavori procedono, ma ancora non sono stati definiti i dettagli finali per l’apertura ufficiale. La situazione rimane in continua evoluzione.
Non c'è ancora una data esatta per l'apertura delle sale d'imbarco, intanto la stagione estiva parte ad aprile e la compagnia irlandese si limita ad aumentare la frequenza di tre nazionali Sarà pronta prima dell'estate il nuovo terminal dell'aeroporto di Reggio Calabria in fase di realizzazione nel cantiere su cui tutti gli occhi sono puntati dopo i vari annunci che si susseguono dalla fine del 2025. Le ultime notizie, arrivate dal parlamentare Francesco Cannizzaro durante l'evento di Forza Italia per le comunali di Reggio, hanno dato alcune indicazioni non solo sull'infrastruttura ma anche su ulteriori voli, che Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, commenta così: “Questo importante lotto sarà concluso entro l'inizio dell'estate, ma chiaramente non ci fermeremo e il lavoro proseguirà con i parcheggi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
