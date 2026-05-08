A Genova si sta svolgendo l’adunata degli Alpini, con migliaia di pellegrini che arrivano nel centro storico. Tra le attività previste, una mostra dedicata a un beato sacerdote, il cui nome viene annunciato in occasione dell’evento. Le parrocchie del quartiere si stanno organizzando per gestire l’afflusso dei visitatori, che si concentrano nelle zone centrali della città. La manifestazione coinvolge persone di diverse età, tutte riunite per celebrare la memoria e la tradizione.

? Domande chiave Chi è il beato sacerdote che ispirerà la mostra nel centro storico?. Come faranno le parrocchie a gestire l'afflusso di migliaia di pellegrini?. Dove si potrà seguire in diretta la celebrazione per la pace?. Perché la chiesa delle Scuole Pie è stata scelta per l'esposizione?.? In Breve Mostra sul beato Secondo Pollo presso la chiesa delle Scuole Pie.. Messa sabato 9 maggio ore 16.30 con diretta Telenord canale 11.. Accoglienza delegazioni presso il Seminario al Righi e varie parrocchie locali.. Grazia Di Natale coordina l'esposizione artistica nel centro storico genovese.. L’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica sabato 9 maggio alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adunata Alpini: Genova accoglie i pellegrini tra fede e memoria

Notizie correlate

97^ Adunata Nazionale degli Alpini: Genova capitale delle Penne Nere, tra memoria e celebrazioneSi avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella...

Genova, Bucci accoglie gli alpini: tra scherzi e canti in piazza? Domande chiave Come ha reagito Bucci alla domanda degli alpini sulla sua origine? Cosa ha risposto il Presidente quando gli hanno chiesto se fosse...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Salis accoglie gli Alpini: Tolleranza zero sulle molestie, ma no a generalizzazioni; Al via la 97esima adunata degli Alpini: tutto quello che c'è da sapere, dai trasporti ai parcheggi fino alla sfilata; Barattoli di vetro contro gli alpini nel centro storico di Genova; Genova accoglie gli Alpini, domenica sfila anche Brescia.

Genova abbraccia gli Alpini: alzabandiera in piazza De Ferrari apre la 97ª Adunata nazionaleTra il Canto degli italiani, fanfare e piazza gremita di penne nere, si è aperta a Genova la 97ª Adunata nazionale degli Alpini. Autorità civili e militari ... ilsecoloxix.it

Alpini a Genova: il programma della grande Adunata tra sfilate, eventi e 143 cori in concertoLa tre giorni che durerà fino a domenica vedrà cerimonie, cortei, mostre, musica e dimostrazioni da terra, cielo e mare ... ilsecoloxix.it

«Buona adunata a tutte». È il messaggio ironico e amaro pubblicato sui social da Alice Salvatore, che ha raccontato di essere stata molestata mentre viaggiava su un autobus a Genova durante le ore dell’Adunata degli Alpini - facebook.com facebook

Genova, adunata degli alpini al via (con polemiche): domenica il clou con 90 mila penne nere x.com