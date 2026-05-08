Adunata Alpini 2026 a Genova La guida | programma mappa blocco traffico trasporti divieti e chiusure

A Genova è iniziata la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, evento che si svolge sui tre giorni e coinvolge migliaia di penne nere. La manifestazione, che torna in città dopo 25 anni, include un programma ricco di iniziative e momenti commemorativi. Sono state predisposte una mappa dell’evento, indicazioni sul blocco del traffico, i divieti di sosta e le chiusure temporanee di alcune strade e trasporti pubblici.

Genova è invasa dalle Penne Nere: ufficialmente iniziata la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni dall'ultima volta. Tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026 sono attese circa 400mila presenze, e basta guardarsi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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