Adunata Alpini 2026 a Genova La guida | programma mappa blocco traffico trasporti divieti e chiusure

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova è iniziata la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, evento che si svolge sui tre giorni e coinvolge migliaia di penne nere. La manifestazione, che torna in città dopo 25 anni, include un programma ricco di iniziative e momenti commemorativi. Sono state predisposte una mappa dell’evento, indicazioni sul blocco del traffico, i divieti di sosta e le chiusure temporanee di alcune strade e trasporti pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Genova è invasa dalle Penne Nere: ufficialmente iniziata la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni dall'ultima volta. Tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026 sono attese circa 400mila presenze, e basta guardarsi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni...

Leggi anche: Adunata Alpini a Genova: rivoluzione bus e metro h24, la guida ai trasporti

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Adunata Alpini, dove trovare tutte le informazioni utili; Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, e chiusure; Adunata degli alpini, chi sono le penne nere e che legame hanno con Genova; L'Adunata degli Alpini 2026 invade Genova: guida completa all'evento.

adunata alpini adunata alpini 2026 aAdunata degli Alpini alla Sagra del Pesce 2026 a Genova: cosa fare nel weekend a Genova il 9 e 10 maggioIl secondo weekend di maggio si preannuncia come uno dei più intensi e spettacolari dell'anno per Genova e la Riviera. La città è pronta a colorarsi del verde delle Penne Nere per la storica Adunata ... mentelocale.it

adunata alpini adunata alpini 2026 aAlpini a Genova 2026: il percorso della sfilata conclusiva di domenica 10 maggioAppuntamento alle 9 in piazza Corvetto per l'apertura. In seguito via Roma, piazza De Ferrari, via XX Settembre e la conclusione in piazza della Vittoria. Si finisce con il passaggio della stecca alla ... mentelocale.it

Digita per trovare news e video correlati.