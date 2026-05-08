Addio scarichi in mare | Agrigento accende il depuratore hi-tech da 26 milioni

A Agrigento e Favara è stato attivato un nuovo depuratore da 26 milioni di euro, dotato di tecnologia avanzata. La consegna ufficiale è avvenuta di recente, segnando il passaggio a un sistema di trattamento delle acque reflue di ultima generazione. Con questa operazione, le due città si allineano alle normative europee sulla tutela ambientale, abbandonando definitivamente gli scarichi diretti in mare.

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L’attesa è finita per la costa Agrigentina. Con la consegna formale del nuovo depuratore di ultima generazione, Agrigento e Favara si allineano agli standard europei di tutela ambientale. L’impianto, basato su una tecnologia a membrane tra le più performanti nel panorama internazionale, è stato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Addio al tech: lei rinuncia a un grande stipendio per l’amore in mare? Cosa sapere Emma abbandona stipendio a sei cifre nel tech per seguire il partner sulle navi Royal Caribbean. Racalmuto volta pagina: al via i lavori per il depuratore hi-tech di Orto PetrottoPartita la fase di completamento e adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Racalmuto.