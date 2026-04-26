Una donna ha deciso di lasciare un impiego nel settore tecnologico, con uno stipendio elevato, per seguire il partner che lavora sulle navi della compagnia di crociere Royal Caribbean. La sua scelta ha suscitato attenzione, poiché ha preferito rinunciare a una posizione ben pagata in favore di una vita in mare. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza riferimenti a eventuali motivazioni ulteriori.

? Cosa sapere Emma abbandona stipendio a sei cifre nel tech per seguire il partner sulle navi Royal Caribbean.. La gestione finanziaria avviene tramite crociere gratuite offerte dal casinò al partner professionista.. Due mesi dopo aver rinunciato a uno stipendio a sei cifre nel settore tech, Emma affronta la realtà complessa della vita continua sulle navi Royal Caribbean, cercando un equilibrio tra lavoro e desiderio di stare con il partner. La scelta è stata radicale. Emma, trentenne con una carriera consolidata nelle vendite aziendali di dati tecnologici, ha deciso di abbandonare la sicurezza del mondo corporate per seguire Cael. Il motivo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al tech: lei rinuncia a un grande stipendio per l’amore in mare

Poor Girl Thinks the aloof heir Hates Her — He's Been Planning to Make Her His Wife for 10 Years

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