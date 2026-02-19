Avellino addio a Generoso Benigni | maestro di diritto protagonista politico e culturale

Generoso Benigni, avvocato e figura di spicco ad Avellino, è morto all’età di 85 anni a causa di una grave malattia. Nel corso della sua carriera, ha difeso numerosi clienti e ha contribuito a diverse iniziative culturali locali. Oltre alla professione legale, ha avuto un ruolo attivo nella politica cittadina, partecipando a incontri pubblici e sostenendo progetti sociali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità irpina, che lo ricorda come un uomo impegnato e appassionato. La città si prepara a rendergli omaggio.

Si è spento, a 85 anni, Generoso Benigni. Avvocato di grande esperienza, figura di primo piano nel mondo giuridico, politico e culturale di Avellino, Benigni ha saputo lasciare un segno profondo nella vita della città. Per molti, un punto di riferimento. Ha formato generazioni di giuristi, rimanendo fedele a principi di rigore e rispetto per le istituzioni. Benigni ha servito la comunità anche nei momenti più difficili. Dopo il terremoto del 1980, che cambiò il volto dell’Irpinia, fu chiamato a ricoprire il ruolo di vice sindaco di Avellino, mettendo a disposizione della città la sua competenza e il suo senso civico durante la ricostruzione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

