Addio ad Angela Luce l’ultima grande voce di Napoli | sessant’anni tra cinema teatro e canzoni

Angela Luce è morta oggi a Napoli, sua città natale, a causa di una lunga malattia. La attrice e cantante, nota per la sua voce unica e le interpretazioni intense, aveva 87 anni. Nel corso di oltre sessant’anni, ha recitato in film, teatro e inciso numerosi brani dedicati alla tradizione napoletana. La sua passione per la cultura locale l’ha resa un’icona riconosciuta e amata in tutta la regione. La notizia ha colpito molti appassionati di spettacolo e musica partenopea. Ora si attende un suo omaggio pubblico.

Si è spenta oggi a Napoli, la sua città, Angela Luce. Aveva 87 anni. Attrice di cinema e teatro, cantante raffinata, interprete colta e appassionata della tradizione partenopea, è stata protagonista di oltre sessant’anni di spettacolo, attraversando epoche e linguaggi diversi senza mai perdere il legame con le proprie radici. Il suo ultimo pensiero pubblico era stato per il Teatro Sannazaro, colpito da un incendio, un messaggio di dolore e vicinanza, segno di un rapporto mai interrotto con il palcoscenico e con la sua città. Napoli per lei non è stata solo uno sfondo, ma una fonte inesauribile di ispirazione, ironia, musicalità e quella vena malinconica che ha caratterizzato tutta la sua carriera.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

