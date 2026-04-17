Addio al giurista che unì il mondo ad Agrigento | l’eredità di un grande

È scomparso nella notte a Roma il giurista che ha contribuito a unire il mondo attraverso il suo lavoro ad Agrigento. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama istituzionale e culturale della città. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini. La sua figura è ricordata per il ruolo svolto nel settore legale e per l’impatto lasciato nella comunità.

La scomparsa avvenuta nella notte a Roma di Emmanuele Francesco Maria Emanuele segna una perdita profonda per il tessuto istituzionale e culturale di Agrigento. Il giurista, nato a Palermo nel 1937, ha ricoperto il ruolo di ambasciatore internazionale per la città dei Templi, trasformando un incarico diplomatico in un ponte diretto tra l’eccellenza accademica e le necessità del territorio siciliano. L’impatto del capitalismo del bene sul welfare sociale. Oltre al legame con, la figura di Emanuele si è distinta per la gestione di realtà di rilievo come la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e la Fondazione Roma. Attraverso questi organismi, ha concretamente tradotto i suoi studi economici nella pratica del cosiddetto capitalismo del bene.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al giurista che unì il mondo ad Agrigento: l’eredità di un grande Notizie correlate Addio ad Al Festa: l’artista che unì cinema e fedeLa scomparsa di Alberto Festa, noto come Al, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità culturale laziale. Addio ad Angelo Pavan: il senatore che unì le radici di Paese a RomaIl mondo e amministrativo veneto piange la scomparsa di Angelo Pavan, avvenuta oggi a Treviso all’età di 95 anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Addio al palermitano Emmanuele Emanuele, gigante della filantropia e della cultura; Addio Pietro Calogero, cordoglio unanime per il magistrato simbolo di legalità e libertà intellettuale; Addio a Francesco Maria Emanuele Emmanuele, ambasciatore internazionale di Agrigento; Addio a Emmanuele Emanuele, il mecenate che credeva nel dovere di restituire (R. Montecuccoli). Fabio Roversi-Monaco, il più immaginifico dei Magnifici: addio al giurista che ha dato una visione a BolognaGiurista e accademico, al suo nome si intrecciano gran parte delle cronache bolognesi degli ultimi cinquant’anni. Fabio Roversi-Monaco nato ad Addis Abeba per ragioni familiari il 18 dicembre 1938, ... ilrestodelcarlino.it È morto Fabio Roversi Monaco, addio all'ex rettore dell'Università di Bologna che ha cambiato la cittàAveva 87 anni. Rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000, giurista e membro di importanti cda. Con la Fondazione Carisbo e Genus Bononiae è stato protagonista della vita culturale della citt ... msn.com "Come si fa a dire addio a chi ha riempito la vita di amore silenzioso e fedele Ci sono momenti in cui le parole non bastano più. Restano solo i gesti, quelli veri, quelli che arrivano dritti al cuore. Portarla ancora una volta davanti al mare è uno di quei gesti c - facebook.com facebook #Juve, Bernardo #Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester City x.com