Morto il tecnico e dirigente di atletica Totò Liga Antibo | Lo stadio delle Palme perde un pilastro
È scomparso Salvatore Liga, noto come Totò, tecnico e dirigente di atletica con incarichi come fiduciario regionale della Fidal e docente all’Isef di Palermo. Ha ricoperto anche la presidenza dell’Asd L’Atleta Palermo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’atletica palermitana, che lo ricorda come un punto di riferimento e un pilastro della disciplina. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e gli appassionati della disciplina.
L'atletica palermitana perde un pezzo di storia. E' morto Salvatore Liga, detto “Totò”, fiduciario tecnico regionale della Fidal per diversi mandati, docente all'Isef di Palermo e storico presidente dell'Asd L'Atleta Palermo.“Con profonda commozione - si legge sul sito del comitato regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Atletica leggera: morto Marcello Marchioni, storico dirigente nazionale e presidente dell’Assi Giglio Rosso. Il cordoglio di GianiEra inoltre presidente dell’Assi Giglio Rosso Firenze, storica società di atletica, insignita nel 2022 del Collare d’Oro al Merito Sportivo.
Stadio delle Palme, rinnovata l'agibilità per le manifestazioni sportive con gli spettatori sugli spaltiAllo Stadio delle Palme rinnovata fino al 2027 l'agibilità per le manifestazioni sportive con spettatori sugli spalti.