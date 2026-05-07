Morto il tecnico e dirigente di atletica Totò Liga Antibo | Lo stadio delle Palme perde un pilastro

È scomparso Salvatore Liga, noto come Totò, tecnico e dirigente di atletica con incarichi come fiduciario regionale della Fidal e docente all’Isef di Palermo. Ha ricoperto anche la presidenza dell’Asd L’Atleta Palermo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’atletica palermitana, che lo ricorda come un punto di riferimento e un pilastro della disciplina. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e gli appassionati della disciplina.