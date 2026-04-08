Belgrado, 8 aprile 2026 – La pallacanestro europea piange la scomparsa di Dusko Vujosevic, figura fondamentale nel panorama sportivo continentale. La sua carriera ha attraversato decenni, durante i quali ha allenato diverse squadre e contribuito allo sviluppo del gioco. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo del basket, che si unisce nel cordoglio per la perdita di uno dei suoi protagonisti più riconosciuti.

Belgrado, 8 aprile 2026 - La pallacanestro europea perde uno dei suoi maestri più autentici. Con la scomparsa di Dusko Vujosevic, spentosi a 67 anni dopo una lunga battaglia con la malattia, se ne va un uomo che ha incarnato, forse più di chiunque altro, l’essenza della scuola slava: rigore, cultura del lavoro e una visione quasi etica dello sport. Per tutti era “Dule”, ma anche “ il Generale ”. Un soprannome che racconta molto del suo modo di stare in panchina: esigente e molto inflessibile sui principi, ma anche profondamente umano. Perché, come amava ripetere, "si può sbagliare su che giocatore diventerà un ragazzo, ma non su che uomo è ". Ed è proprio su questo crinale — tra tecnica e formazione personale — che si misura la grandezza della sua eredità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Addio a Dusko Vujosevic, il Generale che ha plasmato il basket europeo

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