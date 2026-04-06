È morto a 71 anni il presidente di un noto marchio brianzolo, noto per aver portato il nome dell'azienda nel mondo attraverso le sue attività negli sport invernali e nel golf. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel settore, legata alla crescita e alla diffusione del marchio. Con lui si chiude un capitolo importante della storia dell'azienda e del suo sviluppo internazionale.

È morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy. Scomparso a 71 anni, il presidente del marchio brianzolo era il nipote del fondatore, di cui portava orgogliosamente il nome e la visione imprenditoriale. Entrato in azienda nel 1973, aveva saputo guardare oltre i confini di famiglia, maturando una significativa esperienza come AD di Adidas Italia nei primi anni Duemila. Tornato alla guida di Colmar nel 2005, ha trasformato la passione per lo sci e il golf in pilastri del posizionamento internazionale del brand. Oltre ai successi manageriali, Colombo era stimato per il suo spirito conviviale e il legame profondo con Madonna di Campiglio, di cui era cittadino onorario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Mario Colombo. Sci e golf, è stato l'imprenditore che portato Colmar nel mondo

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