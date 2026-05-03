Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in via Casaria, provocando la morte di un uomo di Ponzano. L’imprenditore, noto per aver trasformato la sua attività da operaio a proprietario di un’azienda, è deceduto nell’impatto. La dinamica dello schianto è ancora oggetto di indagine, mentre sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità locale.

? Cosa scoprirai Come è avvenuto lo schianto in via Casaria nel pomeriggio?. Chi era l'imprenditore che ha trasformato la sua ditta da operaio?. Quali competenze tecniche uniche ha lasciato nel settore dell'edilizia?. Perché questo incidente alza il numero delle vittime stradali nel 2026?.? In Breve Lamonato era titolare della ditta Intotecnica di via per Monastier da dieci anni.. Elio Vianello, titolare della ditta Sfera, ha espresso commozione per il tecnico.. L'incidente segna la quattordicesima vittima stradale della provincia nel 2026.. Lamonato fu candidato alle elezioni comunali di Ponzano nel 2014 con M5S.. Il tragico incidente avvenuto il 2 maggio in via Casaria ha strappato alla vita Fausto Lamonato, imprenditore di 56 anni residente a Ponzano in via Divisione Folgore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Fausto Lamonato: muore l’imprenditore di Ponzano in un incidente

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Temi più discussi: Addio all'imprenditore Fausto Lamonato: Ponzano piange il motociclista imprenditore; Imprenditore si schianta con l’Harley e muore a 56 anni; Fausto Lamonato morto in moto a 56 anni: imprenditore con la passione per la vela e i motori, nel 2014 si era candidato con i 5 Stelle; L’impegno civico e la passione per le barche: ecco chi era l’imprenditore morto nella schianto di Monastier.

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